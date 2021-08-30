Yavuzeli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Yavuzeli' nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü resmi törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü kutlama programı Yavuzeli İmam Hatip ortaokulunda bulunan Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Törene, Yavuzeli Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, İlçe Emniyet Amir vekili Komiser İsmail Uzun, daire amirleri, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. Kutlama programı Atatürk büstüne çelenk konulması sonrası, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Yavuzeli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay İbrahim Fırsat günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Tören alanında yapılan kutlamalardan sonra, protokol üyeleri önce İlçe Şehitliğine giderek şehit mezarlarının ziyaret ettikten sonra Yavuzeli Kaymakamlığını ziyaret ettiler.