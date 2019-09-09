Yavuzeli'nde 5 bin 480 öğrenci ders başı yaptı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde çalan ilk ders zili 5 bin 480 öğrenci ders başı yaptı.

Ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yaparken Yavuzeli ilçesinde ise 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bugün çalan ilk zille başladı. Üç aylık tatilin ardından okula başlayan ilçedeki toplam 4 bin 480 öğrenci sınıflardaki yerini aldı. Uzun aradan sonra arkadaşlarını tekrar gören öğrenciler, birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Bazı veliler, ilk ders günlerinde çocuklarını yalnız bırakmadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, ilçe genelinde toplam 5 bin 480 öğrencinin yer aldığını ve 310 öğretmeninde okullarda görev aldığını kaydetti.