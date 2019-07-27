Yavuzeli'nde bayram öncesinde bıçak bileme mesaisi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileme ustaları yoğun mesai yapıyor.

Bayram öncesinde eski bıçaklarını bilemek için bıçak bileme ustalarının yolunu tutan vatandaşlar, getirdikleri bıçak ve et satırlarını keskinleştiriyor. Yoğun mesaiye başlayan bıçak bileme ustaları da bıçaklarını keskinleştirmek isteyenlerin bileme işini son bir haftaya bırakılmaması konusunda tavsiyelerde bulundu. Bıçak bileme ustası İrfan Güzel, bıçak bileme işinin hakkıyla yapılması gerektiğini belirterek, "Yaklaşan Kurban Bayramı'na son 1 hafta kala yoğunluk başlar. Bu günlerde yoğunluklar artmaya başladı. Getirilen bıçakları önce keskin hale getiriyor ve daha sonra taşlarla siliyoruz. Son olarak ise bileme işleminin ardından bıçaklar bir A4 kağıdını bilece kesecek hale gerek, jilet gibi oluyor. Ve sahibine teslim ediyoruz" dedi.