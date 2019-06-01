Yavuzeli'nde Kadir gecesi huşu ile kutlandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Kadir Gecesi huşu içerisinde kutlandı.

Kadir Gecesi nedeniyle ilçe halkı camilere akın etti. Dolup taşan camilerde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif'ler okunup, namazlar kılındı. İnsanların ellerini açıp duaların edildiği gecede, cemate dondurma, tatlı, meyve suyu ve çikolata gibi ikramlar da bulunuldu.

Gecede Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından cemaate Kuran-ı Kerim ve gül suyu da hediye edildi.