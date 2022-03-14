Yavuzeli'nde kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışının ardından sıcaklık 0 derecenin altına düşerken ilçe genelinde don ve buzlanma meydana geldi.

Yavuzeli ilçesinde kar yaşının ardından soğuk hava etkili oluyor. Sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi sonucu ilçe genelinde don ve buzlanma meydana geldi. Soğuk hava nedeniyle bazı araçlar çalışmazken, bir kafede yanan sobanın başından hiç ayrılmayan yavru keçi müşterilerin ilgi odağı oldu. Bir vatandaş aracına binerek çalıştırmayı denerken aracın motor kısmından bir anda duman çıkmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise bir kova su dökerek aracın alev alıp yanmasını engelledi.