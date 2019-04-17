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Yavuzeli'nde muhtarlar mazbatalarını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine bağlı mahallelerden seçilen 44 muhtar, mazbatalarını alarak resmen görevine başladıYavuzeli ilçesinde seçilen 44 mahallenin muhtarı ve azaları Gaziantep Yavuzeli İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını alarak, resmi olarak göreve başladı.

31 Mart yerel seçimlerinde Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı mahallelerden seçilen 44 muhtar, mazbatalarını alarak resmen görevine başladı


Yavuzeli ilçesinde seçilen 44 mahallenin muhtarı ve azaları Gaziantep Yavuzeli İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alarak, resmi olarak göreve başladı.Mazbatalarını alan muhtar ve azaları, önümüzdeki 5 yıl boyunca seçildikleri mahalleye hizmet edecek. İlk kez muhtar seçilen Hanifi Güzel, ilçedeki en genç muhtar ünvanını da sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Cumhuriyet Mahallesi'ne en iyi şekilde hizmet etmek için çaba sarf edeceğini anlatan çiçeği burnunda muhtar, tüm muhtarlara mazbatalarının hayırlı olmasını diledi.

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