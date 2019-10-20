Yavuzeli'nde nohut büyüklüğünde dolu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde nohut büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu.

Günlerdir sıcakların etkili olduğu Yavuzeli ilçesinde bu akşam saatlerinde gök gürültüsünün ardından nohut büyüklüğünde dolu yağdı. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, birçok kişi doludan korunmak için sığınacak yer aradı. Yavuzeli ilçe merkezinde dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar ise doludan etkilenmemesi için araçlarını kapalı alanlara ve çatı altlarına götürdü.

Yavuzeli İlçe merkezi başta olmak üzere ilçeye bağlı bazı (köy) mahallerin de yaklaşık olarak 15 dakika etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde ve ağaçlarda mahsulü bulunan çiftçileri korkuttu. Dolu yağışı nedeniyle seyir halinde olan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

İlçede dolunun ardından gökgürültülü sağanak yağış etkili oldu.