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Yavuzeli'nde Ramazan Bayramı kutlamaları

Gaziantep’e bağlı Yavuzeli ilçesinde Ramazan Bayramı heyecanı sabahın erken saatlerinde kılınan bayram namazı ile başladı.

Gaziantep'e bağlı Yavuzeli ilçesinde Ramazan Bayramı heyecanı sabahın erken saatlerinde kılınan bayram namazı ile başladı.


İlçede kılınan bayram namazında camiler tıklım tıklım doldu. Namazın ardından ise il bayramlaşmalar cami içerisinde ve avlularda yapıldı. Cami çıkışında ise vatandaşlar, cadde ve sokaklarda gördükleri akraba ve tanıdıklarıyla bayramlaşma yarışına girdi. 7'den 70'e vatandaşlar bayramlaşırken tebessüm eden yüzler hasretle kucaklaşarak, birbirlerine iyi niyet ve temennilerini sunarak, dualar etti.

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