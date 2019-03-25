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Yavuzeli'nde sandık başkanlarına seçim eğitim semineri verildi

Yavuzeli ilçesinde 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde görev alacak sandık başkanlarına eğitim semineri verildi.


Yavuzeli Kaymakamlığı Konferans Salonunda “Oy ve Ötesi Eğitimci” Ercihan Demircioğlu tarafından ilçede görev yapacak sandık başkanlarına eğitim semineri verildi.


Oy ve Ötesi Eğitimci Ercihan Demircioğlu yaptığı konuşmada, sakin ve duyarlı bir ilçe olan Yavuzeli'nde aynı sükunet içinde seçimlerin geçmesini beklediğini söyledi. Tüm sandık başkanlarına görevlerinde başarılar dileyen Demircioğlu, seminer sonrası sandık başkanlarına ‘‘seçim kanun ve genelge'' kitapçığı dağıttı.


Seminere Oy ve Ötesi Eğitimci Ercihan Demircioğlu, Deniz Kara ve görev alacak sandık başkanları katıldı.

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