Yavuzeli'nde şiddetli rüzgar

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Yavuzeli ilçe merkezinde dün geceden beri şiddetini artıran rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. İlçe merkezinde ve yüksek kesimlerde daha etkili olan şiddetli rüzgar kısa süreli elektrik kesintilerine neden oluyor. Bazı vatandaşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle iş yerlerini açamazken bazı iş yerlerinde ise şiddetli rüzgar camların kırılmasına sebep oldu.

Soğuk ve rüzgarlı havanın gece saatlerinde aniden bastırdığını belirten vatandaşlar, dışarıda oldukça zorlandıklarını söyledi.