Yavuzeli'nde şiddetli rüzgar ve yağış

Ramazan Bayramının ilk gününde Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla vatandaşların evde olduğu ilçede, 12 ile 20:00 saatleri arasında izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlar ise rüzgar ve sağanak yağmurdan dolayı dışarıya çıkamadı. Rüzgardan dolayı ağaçlar sağa sola savrulurken sokaklar bomboş kaldı.