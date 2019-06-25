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Yavuzeli'nde sinek istilası

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde artan sıcaklıklarla birlikte 2 mahalleyi adeta sinekler istila etti.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde artan sıcaklıklarla birlikte 2 mahalleyi adeta sinekler istila etti.


sıcakların artması ile birlikte Yavuzeli ilçesi Cumhuriyet ve Hürriyet mahallerini sinekler istila etti. Evlerin içi, kapı ve duvarları, beton yollarda ve mahallenin hemen her yerinde sürüler halinde görülen kör sinekler, vatandaşları bezdirdi. Her yaz döneminde sinek sıkıntısı yaşandığını belirten mahalleli, bu sene ise çok daha fazla sinekle karşı karşıya bulunduklarını anlattı. Vatandaşlar ilçede yeteri kadar ilaçlamanın yapılmadığını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Vatandaşlar, kış mevsiminin çok soğuk olmaması ve yağışın fazla olması nedeniyle artan sineklerin yeteri kadar ilaçlanmaması nedeniyle daha da çoğaldığını ileri sürdü. Evlerin içinin de dışından farksız olduğunu vurgulayan mahalleli, kimi zaman kendi imkanları ile ilaçlama yaptıklarını fakat baş edemediklerini ifade etti. Vatandaşlar, bir an önce gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.


Yavuzeli Belediyesi yetkilileri ise sinekle mücadelenin yoğun bir şekilde yapıldığını ama ilacın etkili olmadığını savundu.

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