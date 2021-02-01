İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavuzeli'nde sis hayatı olumsuz etkiliyor

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.


Yoğun sis nedeniyle Gaziantep-Adıyaman karayolunda görüş mesafesi yer yer 10-15 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler olumsuz durumların önüne geçebilmek için araçlarını düşük hızda kullandı.


Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliğine ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri sis lambalarını yakmaları ve buzlanmaya dikkat ederek araç kullanmaları konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.