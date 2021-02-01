Yavuzeli'nde sis hayatı olumsuz etkiliyor

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoğun sis nedeniyle Gaziantep-Adıyaman karayolunda görüş mesafesi yer yer 10-15 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler olumsuz durumların önüne geçebilmek için araçlarını düşük hızda kullandı.

Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliğine ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri sis lambalarını yakmaları ve buzlanmaya dikkat ederek araç kullanmaları konusunda uyardı.