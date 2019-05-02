Yavuzeli'nde trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde ana yolda seyir halinde olan bir otomobil tali yoldan çıkan bir kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bil bilgiye göre olay Adıyaman - Gaziantep karayolu üzerindeki Yavuzeli ilçesi girişinde meydana geldi. İlçe girişinde seyir olan Z.Ş. idaresinde 44 NU 230 plakalı otomobile tali yoldan gelen Y.Y. idaresindeki 27 EB 151 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Y.Ş. (40) ile M.T.Ş (10) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gaziantep'te bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.