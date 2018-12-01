Yavuzeli'nde yağmur etkili oldu

Yavuzeli'nde yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yollar gölete döndü

Yavuzeli'nde dün öğleden sonra başlayan yağmur akşam saatlerine kadar aralıklarla sürdü. Gök gürültüsü ve çakan şimşekler eşliğinde yağan yağmur, yolları ise gölete çevirdi. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, araç sürücülerin büyük bölümü trafiğe çıkamadı. Trafiğe çıkan araçların sürücüleri ise su birikintileri ise zorlu anlar yaşadı.

Saatlerce süren yağmur, bugün ise yerini güneşli bir havaya bıraktı.