Yavuzeli'nde Zafer Bayramı kutlandı

Yavuzeli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlama programı Yavuzeli İmam Hatip ortaokulunda bulunan Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Kutlama programı Atatürk büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı program sunuculuğunu Yavuzeli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Kıdemli Uzman Çavuş Mustafa Ağca yaparken günün anlam ve önemini belirten konuşmasını ise Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Yılmaz yaptı.

Yapılan törenin ardından protokol üyeleri Yavuzeli İlçe Kaymakamlığını ziyaret etti. Burada bir araya gelen Kaymakam Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, , İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ve siyasi parti başkanları birlik ve beraberlik mesajları verdiler. Daha sonra kutlamalara katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra program sona erdi.

Kutlama programına Yavuzeli İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, , İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, daire amirleri, okul müdürleri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.