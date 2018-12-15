Yavuzeli'nden 135 araç denetlendi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde polis ve jandarma trafik ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında yaptıkları uygulamada, toplam bir saat içerisinde 135 aracı kontrol etti.

Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Gaziantep-Adıyaman karayolu üzerindeki ilçe giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında trafik ve asayiş kontrolü yaptı. Yaklaşık 1 saat süren uygulamalarda jandarma ekipleri, 65, polis ekipleri ise 70 aracı kontrol ederek, sürücülerini sorguladı. Kontrollerde polis ve jandarma ekipleri, araç sürücülerini trafik kurallarına uyulması ve dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Yapılan uygulamaların kendi güvenliği için olduğunu belirten sürücüler ise, denetimler nedeniyle polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.