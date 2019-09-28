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Yaya geçidinde yavaşlamayan minibüs çocuğa çarptı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaya geçidinde yavaşlamayan minibüs 7 yaşındaki çocuğa çarptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaya geçidinde yavaşlamayan minibüs 7 yaşındaki çocuğa çarptı.



Kaza Hatay Bulvarında meydana geldi. Sait Ş. yönetimindeki 27 ACC 522 plakalı minibüs babasına ekmek almak için yaya geçidinden geçmek isteyen 7 yaşındaki D.Y. isimli çocuğa çarparak ağır yaraladı.


Kazada yaralanan D.Y olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


İlk tedavisi İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan D.Y. durumunun ağır olması dolayısıyla Gaziantep merkezde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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