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Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Gaziantep’te aracıyla bir yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan araç sürücüsü, polisler tarafından yakalandı.

Gaziantep'te aracıyla bir yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan araç sürücüsü, polisler tarafından yakalandı. Sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu-Adliye kaşağı üzerinde kamyonetiyle bir yayaya çarparak yayanın ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan M.K.'yı, 4 gün süren incelemelerin ardından yakaladı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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