Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzeti: Patlıcan kebabı

Gastronomi kenti Gaziantep'te patlıcan kebabı, yaz mevsiminin gelmesiyle ve damakta bıraktığı eşsiz lezzetle sofraları süslemeye devam ediyor.

Gaziantep'in Gastronomi dalında UNESCO tarafından tescillenmiş yemekler arasında yer alan patlıcan kebabı yaz mevsiminin gelmesiyle sofraların en gözdesi olmaya devam ediyor. Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin diğer illerinde de yapılan bu yemeği, insanlar geleneksel olarak evde arta kalan patlıcan ve kuzu etinden yapılan kıymayla bir tepsi patlıcan kebabı hazırlar, sonra odun ateşinde pişmek üzere bir fırına götür. Yöre halkının severek yediği yemeklerden olan Patlıcan kebabı günümüzde çevre illerden ve yurt dışından gelen turistler tarafından yoğun ilgi görmesiyle lokantalarda en çok satılan kebap haline geldi.

“Gaziantep'te yaz mevsiminde Patlıcan kebabı olmazsa olmazlardan”

Yaz mevsiminin ve patlıcan üretim sezonunun gelmesiyle patlıcan kebabına yoğun ilgi olduğunu söyleyen Habip Özçelik, “Patlıcan kebabı yaz aylarının gelmesiyle ve patlıcan mevsiminin de başlamasıyla hem Gaziantepli yerli müşteriler hem de şehir dışından gelen müşteriler tarafından bu dönemde yoğun talep görmeye başladı ve tüketim arttı. Gaziantep'te yaz mevsiminde Patlıcan kebabı olmazsa olmazlardan olduğu gibi kebap denilince de ilk başlarda gelir” dedi.

“Patlıcan taze olmazsa istediğin kebabı elde edemezsin”

Patlıcanın tazeliğine dikkat çekerek kebabın taze patlıcandan yapılması yemeğin lezzetini arttıracağını söyleyerek kebabın yapım aşamasındaki inceliklerden bahseden Özçelik,“6 aylık kuzunun boşluk tarafından hafif yağlı bir kıyma elde ediyoruz, patlıcanımız acı tadın gelmemesi için çekirdeksizdir. Onun haricinde şişe takarak elde ediyoruz. Patlıcan taze olmadığında solar, bıçağı vurduğunda kesmez. O zaman o suyunu kaybetmiş olur, özelliğini kaybetmiş olur yani sen istediğin bu kebabı elde edemezsin” ifadelerini kullandı.

UNESCO'nun tescillediği damak zevkine hitap eden Antep yöresel yemekleri arasında bulunan Patlıcan Kebabına vurgu yapan Özçelik, “Gaziantep denince akla yemek geliyor dolayısıyla UNESCO'nun adını Gaziantep'te duymamız gayet normal. Gaziantep'te birçok yöresel yemeklerimiz var patlıcan kebabımız da onlardan bir tanesidir. Patlıcanın yaz mevsiminde yetişmesinden dolayı talep fazlasıyla yoğun ve dışarıdan gelen misafirlerimizde yoğun ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Ortalama günlük 50 şiş tüketim gerçekleşiyor”

Günlük tüketim sıklığına, fiyatındaki uygunluğa ve patlıcan kebabını tatmayanların bir an önce tatması gerektiğini belirten Özçelik, “Ortalama günlük 50 şiş tüketim gerçekleşiyor ama gününe göre artış ve azalış gösterebiliyor. Hafta sonu daha yoğun bir tüketimle karşılaşıyoruz. Patlıcan kebabında 2 şiş bir porsiyona denk geliyor ve böylece fiyatı herkesin cebine uygun olacak şekilde 180 TL'dir. Gaziantep'te patlıcan kebabını tatmayanların bu mevsimde geç kalmadan denemeleri gerekir. Denesinler bence” diye konuştu.