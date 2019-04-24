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Yazar Mehpare Şayan Kileci imza gününde okurlarıyla buluştu

Yazar Mehpare Şayan Kileci son kitabı Güven için imza günü düzenledi.

Kileci, okurlarının kitabını tek tek imzaladı.


‘İşimiz Gücümüz Oyun', ‘Yeter ki Onursuz Olmasın İş' ve ‘Güven' adı kitapları için okurlarıyla buluştu. Okurlarıyla bol bol sohbet eden Kileci, bol bol imza dağıttı.


Yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehpare Şayan Kileci, “Bu güzel günde “Güven” adlı kitabımın imza gününü gerçekleştirecektim ama okurlarım 3 kitabımı da yanlarında getirmişler bu beni çok mutlu etti. ‘Güven' benim 3. Kitabım iş ve özel yaşamda güven dolu ilişkileri incelediğim bir kitaptır. Hepimizin incilmişliği güven zedeleyici hareketlere maruz kalmışlığı olmuştur. Bunu nasıl atlatabileceğimizi bu kitabımda incelemeye çalıştım. Biraz espirili bir sil kullandım. Tüm kita*p okurlara yazarlara ilgilerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

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