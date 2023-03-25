Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ramazan çalışmalarına başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen vatandaşlar için acil yardımları toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Yedi Başak, ramazan boyunca yapılacak olan fidye, fitre, kumanya, iftar sofraları gibi bağışlarınızın dünyada ve ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gönül köprüsü olmaya devam ediyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için insani yardım çalışmalarına başladı.

“Deprem bölgelerinde kardeş iftar sofraları kurulacak”

Yılın en bereketli ayı olan Ramazan ayında “Türkiye İçin Dayanışma Vakti” sloganıyla yola çıkan Yedi Başak, depremin ilk gününden bu yana sürdürdüğü acil yardım bağışlarını Ramazan ayında da dünyadaki kriz bölgelerinde ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

“Paylaşmak iyiliğin çoğalmasına vesiledir” diyen Yedi Başak Derneği, deprem bölgelerine gitmesi için iftar ve sahur yemekleri hazırlıklarına başlayarak sevdiklerimizle yapılan kalabalık sofraların tadını depremzede vatandaşlarımızın da yaşayabilmesini hedefliyor. Özellikle deprem felaketinin yaşandığı bölgelerde kardeş iftar sofraları kurulacak. Gaziantep Nurdağı, İslahiye'de, Kahramanmaraş merkezde ve ilçelerinde, Adıyaman ve ilçelerinde, Hatay bölgesinde kurulan mobil aşevlerinde günlük 42 bin kişiye iftar ve sahur yapılması hedefleniyor.

“Gönül köprüsü olmaya devam ediyor”

Ramazan ayı öncesinde de ihtiyaç sahiplerine ve deprem bölgelerindeki ailelere kumanya paketleri ve et dağıtımı gerçekleştiriyor. Özellikle ramazan gelmeden önce ihtiyaçların giderilmesi ve ramazan boyunca evlerde sıcak yemek pişmesi hedefleyen dernek, yetim, depremzede ve muhtaç ailelere gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi ve ramazan boyunca da ulaştırmayı hedefliyor.

Bunun yanında yapılan zekat, fitre ve fidye bağışları ülkemizde ve dünyanın farklı noktalarında, asgari geçim düzeyinin altında olanlara, ihtiyaç sahiplerine, kronik hastalar, mülteciler, afetzedeler, evsizler, yetim ve öksüzlere ulaştırılıyor. Dernek, bu ramazan ayında yapılan fidye bağışlarının deprem bölgesine ulaştırılması için öncelik sağlıyor. Bunun yanında yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı bağışlarınızı ulaştırılması için alan el ile veren el arasında gönül köprüsü olmaya devam ediyor.

“Bir katkı, bir ailenin hayatını değiştirebilir”

Bu ramazanda yardımlaşmanın çok daha önemli olduğunu vurgulayan Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, “Ramazan ayı, birbirimize yardım etme ve dayanışma duygularımızın en yoğun olduğu zamanlardan biridir. Her yıl, iftar sofralarımızı paylaşarak ve sadaka vermeye özen göstererek, ihtiyaç sahibi insanların hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Ancak, maalesef dünyada hala birçok insan açlıkla ve yoksullukla mücadele ediyor. Yardım derneği olarak, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız başta olmak üzere ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatıyoruz. Gıda, su, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Küçük de olsa bir katkı, bir ailenin hayatını değiştirebilir. Bu ramazanda da birlik ve dayanışma içinde hareket ederek, ihtiyaç sahibi insanların hayatına dokunabiliriz” dedi.