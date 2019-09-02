Yedi Başak'tan eğitime destek kampanyası

Başta Türkiye olmak üzere yurt içi ve yurt dışında insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ihtiyaç sahibi fakir öğrenciler yararına “Seninle Başarabilirim” sloganıyla yeni bir kampanya başlattı.

“Seninle Başarabilirim” kampanyası ile maddi zorluklar nedeniyle eğitimlerini sürdürmekte zorlanan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olunması hedefleniyor.

Kampanya kapsamında Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin faaliyet yürüttüğü bölgelerde ihtiyaç sahibi öğrencilere okul çantası ve kırtasiye setlerinin yanı sıra, pantolon, etek, triko, tişört ve ceket gibi okul kıyafetleri dağıtılacak. Bu öğrencilere defterden kaleme, boyama kalemlerinden cetveline kadar yıl boyunca ihtiyaç duyacakları tüm kırtasiye malzemeleri set halinde okul çantası ile birlikte verilecek.

“Seninle Başarabilirim” kampanyası ile ilgili bilgi veren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, amaçlarının ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzlerinde küçük bir tebessüme vesile olmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak eğitimi önemsiyoruz, gelecek eğitimli insanların ellerinde şekillenecek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak için kırtasiye ve kıyafet yardımında bulunuyoruz. Her çocuğumuzun en iyi eğitimi alması için destek vermeye devam edeceğiz.”

“Evlatlarımızın eğitimlerine verdiğimiz her destek Büyük Türkiye'nin temelleri için birer tuğladır” diyen Mustafa Bulut, çocukların ihtiyaçlarını karşılayıp ailelerin yükünü bir nebze olsun hafifletebilmek için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.