Yeğeninin cip ile çarptığı yaşlı kadın öldü

Gaziantep'te yeğeninin cip ile çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Nizip ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 87 yaşındaki Döne Aslan'a Çakır Sokak'taki evinin önünden yolun karşısına geçerken yeğeni Müslüm T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aslan, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Nizip Devlet Hastanesine götürülen Aslan, buradaki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Aslan hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.