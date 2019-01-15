Yeğenlerini hastaneye götüren vatandaşın evi soyuldu

Gaziantep'te ikiz yeğenlerini hastaneye götüren vatandaşın evi hırsızlar tarafından soyuldu.

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 6 nolu sokakta meydana geldi. 42 yaşındaki Ferset Eren kardeşinin rahatsızlanan ikizlerini eşiyle beraber hastaneye götürdü. Hastaneden eve dönen Ferset Eren ve eşi Gülcan Eren evlerinin soyulduğunu fark etti. Eren ailesinin evine giren hırsızlar televizyon, bilgisayar, 2 adet cep telefonu ve bin TL'yi alıp kaçtı.

Olayla ilgili konuşan çift, “Yengem beni aradı ve ikiz yeğenlerimin hasta olduğunu söyledi. Arabaları olmadığı için ben ile eşim arabamla çocukları hastaneye götürdük geldiğimizde ev çamur izleriyle doluydu. Eve baktık ki hırsızlar evde bulunan ne varsa alıp kaçmış bir tane bilgisayar, 2 adet cep telefonu, televizyonumuz ve çocuklarımın hamallık yaparak kazandığı bin TL'yi almışlar yetkililerden bu hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz” diye konuştu.