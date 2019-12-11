Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı

Gaziantep'te yem fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Olay, Organize Sanayi bölgesinde bir yem fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kaynak yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanılan patlamada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Vücutlarının çeşitli bölgesinde yanık meydana gelen 3 işçi, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere götürüldü.