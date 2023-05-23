Yemeniden dünya ihracatına büyük katkı

Üretimin artması ve film sektörlerinde tanınmasıyla birlikte dünyaya açılan yemenicilik sektörü, Orhan Çakıroğlu ile yeni bir inovasyon kazanarak unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasından çıktı. Dünya pazarında sergilenen yemeniler, yabancı ülkeler tarafından yoğun ilgi görüyor.

“Ben babamdan mesleği aldıktan sonra yenilik getirdim”

Geçmişten günümüze gelen yemeninin insanlar tarafından talep edilmesinin nedenini iş üzerinde yaptıkları inovasyon olduğunu söyleyen Orhan Çakıroğlu, “Yemeni, Gaziantep'te öncelikle geleneksel olarak halk oyunlarında giyilen veya bundan 70-80 yıl önce Gaziantep'te yerel halkın giydiği bir ayakkabıydı. 90'lı yıllarda yeni ayakkabıların, kunduraların çıktığı dönemde yemeni unutulmaya yüz tutmuş bir meslekler arasında gösterilmeye başlanmıştı. Ben babamdan bu mesleği aldıktan sonra bu işe bir yenilik getirdik, bir düzenleme yaptık inovasyon dediğimiz farklı ürünler ürettik. Daha çok bizim hedefimiz gençlerin, çocukların ve kadınların günlük hayatta giyeceği türden ayakkabılar üretmekti ve evde terlik gibi giyilebilen ürünler üretmekti” dedi.

Mesleği yaşanır hale getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldığını aktaran Çakıroğlu, “Biz ilk mesleğe başladığımızda 90'lı yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı bizim tekrar bu mesleği dirilttiğimizden tekrar yaşanır hale getirdiğimizden dolayı bize ustalık belgesi verdi. Biz o belgeyle beraber yurt içi ve yurt dışı festivallere katıldık. Bize UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak yaşayan insan hazinesi ödülü verildi ve bu ödülü Külliye'de Cumhurbaşkanımızın elinden almak bize onur verdi” ifadelerini kullandı.

“Dünya çapında bir sektör haline geldi”

Dünyaca ünlü filmlerde kullanılan yemeni dünya pazarına açıldı. 8 metrekarelik dükkanda manda ve sığır derisinden üretilen yemenilerin yüzde 60'ı dünyanın dört bir yanındaki ülkelere gönderiliyor. Elde edilen gelirlerle yemenicilik sektörünün yaşatılması için uğraşılıyor. Kalitesine göre fiyatında değişiklik olan yemeninin çifti 500 TL olmasına rağmen talep yükselerek devam ediyor. Ustalar ayda 4 bin 500 çift yemeni üretiyor ve oluşan yoğunluktan dolayı talep edilen siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

Birçok ülkeden firmaların ürün talep ettiğini ve şu anda üretilen ve gönderilen yemenilerin daha çok gündelik hayatta kullanmak için alındığını belirten Çakıroğlu, “Birçok ülkelere ihracatımız var. Biz arz talep gözüyle bakıyoruz. Talep edilen birçok ülkelere üretimimiz var. Bunların içerisinde ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda var hatta Japonya'ya kadar talep eden tüm ülkelere gönderiyoruz. Şu anda İspanya ile görüşmemiz olacak anlaşabilirsek onlara da ürün yapacağız. Bizden talep eden ülkelerin rakamsal olarak talep ettikleri sayı belli olmuyor. Gelen siparişe göre değişiyor. Artık film için istenmiyor ve orada bu bir sektör haline geldi. Mağazalarda satılıyor. Mağazalar kendi talebine göre ürün istiyor ona göre ürün yapıp gönderiyoruz. Adet olarak göndermediğimiz için bu böyle devam etti. Üretimimizin yüzde 60'ını ihracata yapıyoruz. Aşağı yukarı bizim günlük üretimimiz 150 ila 200 çift arasında değişiyor” diye konuştu.