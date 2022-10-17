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“Yen-Geç” isimli resim sergisi açıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr.

Sabriye Öztütüncü'nün "Yen-Geç" isimli Kişisel Resim Sergisi GAÜN Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.


Serginin açılışında konuşan GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, bu serginin Gaziantep'te sanatseverlere sunulmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, sanatçıyı çalışmalarından dolayı tebrik etti.


"Yen-Geç" İsimli Kişisel Resim Sergisi, 21 Ekim 2022 tarihine kadar GAÜN Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverlere açık olacak.

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