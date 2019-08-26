Yeni bir branş yeni bir heyecan

Şehitkamil Belediyesi 2019 Yaz Spor Okulları'nda badminton branşında usta raketler yetiştirmeye devam etti. Kortlarda 3 aylık eğitim dönemini başarıyla tamamlayan sporcular, lisanslı olarak 2019-2020 sezonunda müsabakalara katılma fırsatını da yakalayacaklar.

Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilciği ile iş birliği içerisinde badminton branşında eğitici ve yarışmacı faaliyetlere büyük destek veren Şehitkamil Belediyesi, 2019 Yaz Spor Okulları'nda çocuk ve genç yaştaki yüzlerce sporcuyu badminton branşıyla tanıştırdı. Ulusal şampiyonlarda Gaziantep'i başarıyla temsil eden şampiyon raketlerin yetiştiği spor okullarında öğrenciler, yeni bir branşla tanışmanın heyecanını yaşadı. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde hafta boyunca devam eden çalışmaları başarıyla tamamlayan sporcular, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü ve Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında lisanslandırılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Badminton Federasyonu iş birliği ile 2019-2020 sezonu içerisinde düzenlenecek yerel ve ulusal liglere yarışmacı olarak katılma şansını elde edecekler.

“Yaz dönemini verimli bir şekilde değerlendirdik”

Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Badminton Antrenörü Ziya Koyuncu, Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle yaz dönemini verimli bir şekilde değerlendirdiklerini ifade etti. Tecrübeli Antrenör Koyuncu, yaz spor okulları döneminde gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye Badminton Federasyonu'nun destekleriyle Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Badminton Yaz Spor Okullarını, Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İbrahimli Spor Merkezi ve Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirdik. 3 aylık eğitim döneminde haftanın 7 günü esasına göre öğrencilerimize eğitimler verdik. 2 farklı seviyede gerçekleştirilen çalışmalarda sporcularımız yeni branşla tanışmanın ve branşa özgü teknikler anlamında kendilerini geliştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar. Bugüne kadar gazi şehrimizi bölgesel ve ulusal platformda başarıyla temsil eden usta raketler yetiştirdik, farklı yaş gruplarında Milli Takım'a sporcular gönderdik. Yakaladığımız başarı grafiğini daha da yukarıya taşımak istiyoruz. Bu bağlamda verimli bir yaz dönemi geçirdik. Sporcularımız temellerini sağlam bir şekilde attılar. İnşallah bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı verimli bir şekilde sürdürür ve badminton branşında Gaziantep'i ve bölgemizi hak ettiği şekilde başarılarla temsil etmeyi sürdürürüz.”