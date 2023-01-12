Yeni bulvar için 243 bina yıkıldı

Şahinbey Belediyesi, şehrin trafiğini rahatlatmak adına Boğaziçi Bulvarı 2'nci etap çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çalışmalarda şu ana kadar kamulaştırılan 243 binanın ve 815 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi.

Şehrin çehresini değiştirmek ve özellikle trafik sorununu ortadan kaldırmak için Özdemirbey 1'nci ve 2'nci etabı, Yeşilvadi 12 şeritli yol, YeşilVadi Üç Katlı Köprülü Kavşak çalışmasını başarıyla tamamlayan Şahinbey Belediyesi Boğaziçi Bulvarı 1'nci etap çalışmasının ardından başlattığı Boğaziçi 2'nci etap çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi bulvarın 1'nci etabında 261 bina ve 884 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirirken, 2'nci etapta ise 243 bina ile 815 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirdi.

243 bina kamulaştırıldı

Boğaziçi 2'nci etap çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şehrin trafiğini rahatlatmak adına Şahinbey Belediyesi olarak çalışmaya devam ediyoruz. Boğaziçi 1'nci etap çalışmamızın ardından başlattığımız Boğaziçi 2. Etap çalışmamızda tüm hızı ile devam ediyor. Tabi ki bu yolları yaparken vatandaşımızı mağdur etmemeye özen gösteriyor ve yapılacak hizmetle vatandaşlarımızın rahatlığını ve konforunu önceliyoruz. Boğaziçi 1'nci etapta 261 bina ve 884 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirerek vatandaşlarımızı konforlu bir yola kavuşturmuştuk. İkinci etap çalışmamızda ise 243 bina ile 815 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirdik. Buraların kamulaştırılmasını ve yıkımını gerçekleştirirken vatandaşlarımızın rızasını alarak yaptık. Bu projemizde farklı bir çalışma yöntemi ile kot farkı olan yerlere beton paneller koyarak çelik halatlarla bağlayıp toprakla sıkıştırıyoruz. Ayrıca 42 adet fore kazıkla depreme dayanıklı daha güçlü bir yol inşa ediyoruz. Böylece; yol çalışmamızdaki kot farkı olan yerleri sağlamlaştırıp konforlu bir hale getiriyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde bu yolumuzu da trafiğe açıp Şehreküstü Kavşağı'ndan başlayarak, Binevler Postanesi'ne kadar yeni bir bulvarı ve yeni bir yolu şehrimizin hizmetine sunmuş olacağız. Rabbim şimdiden hayırlı uğurlu eylesin” dedi.