Yeni piyanistler Şehitkamil Sanat Merkezi'nde yetişiyor

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde bir süredir kapalı olan piyano kursu, alınan tedbirler altında yeniden açıldı. Piyanist olmayı hedefleyen kursiyerler, hayallerini gerçekleştirmek için büyük çaba gösteriyor.

Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM), büyük ilgiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Son dönemde ülke genelinde yaşanan pandemi nedeniyle kapalı olan piyano kursu, kapılarını yeniden açtı. Piyano kursuna katılan kursiyerler, maske-sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak eğitimlere katılıyor.

"Kursiyerlerimiz gönül rahatlığıyla kursa geliyor"

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Piyano Kursu Eğitmeni Işılay Tiryaki, “Pandemi döneminden önce derslerimiz oldukça yoğundu. Malum kurslarımıza bir süre ara vermek zorunda kalmıştık. Normalleşme süreciyle birlikte kurallara uygun bir şekilde kursumuzu açtık. Tüm kursiyerlerimiz, sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralına dikkat ederek derslerimize katılıyorlar. Sınıflarımıza sosyal mesafe kuralından dolayı 4'er kişi alıyoruz. Bu 4 kursiyerimiz, sosyal mesafeye uygun bir şekilde bir birilerine temas olmayacak şekilde piyano eğitimlerini görmekte. Tabi pandemiden önce de kursumuza katılan kursiyerlerimiz var, yeni üye olan kursiyerlerimiz de var. Yeni katılan arkadaşlarımıza ilk dersten başlayarak eğitim veriyoruz, daha önce kayıtlı olan arkadaşlarımıza da pandemiden önce kaldıkları dersten itibaren eğitimlerini veriyoruz. Kursiyerlerimiz, gönül rahatlığıyla kursa geliyorlar. Eğitmenler olarak bizler de kursiyerlerimizin en iyi şekilde eğitim almaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

"Alınan bu tedbirler bizim açımızdan çok iyi oluyor"

Piyano kursuna katılan kursiyerlerden Rukiye Kaya, “Şehitkamil Belediyesinin bizler için açmış olduğu piyano kursuna katılıyorum. Pandemi döneminden dolayı bir süre kursumuza ara vermiştik ama normalleşme süreciyle birlikte tekrar kursumuza başladık. Hocalarımızı çok seviyoruz. Gerçekten bizimle yakından ilgileniyorlar. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına çok dikkat ediyorlar. Alınan bu tedbirler bizim açımızdan çok iyi oluyor. Piyano kursunda da bizlerin kendi aşamamıza göre eğitimlerimizi veriyorlar. Yapamadığımız notayı bizlere tekrar tekrar gösteriyorlar. Bizler de büyük bir özenle derslerimize katılıyoruz. Ben, bizlere bu hizmeti sunan Şehitkamil Belediyemize ve hocamıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.