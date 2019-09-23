Yeni üniversiteliler oryantasyon ile adaptasyon sağladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2019-2020 eğitim-öğretim akademik yılına yeni kayıt yaptıran öğrencilerine özel, üniversiteyi ve Gaziantep'i tanıtmak amacıyla ‘”INT 100 Üniversite Hayatına Giriş ve Oryantasyon Programı” düzenledi.

Üniversite hayatını kolaylaştırmak ve öğrencilerin bilgi ve donanımlarını zenginleştirmek amacıyla düzenlenen 2019-2020 akademik yılı güz dönemi oryantasyon programına HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, HKÜ Akademisyenleri, çok sayıda öğrenci ve basın mensubu katıldı.

Heyecan ve coşkuyla karşılanan programda öğrenciler kampüsü, fakülteleri, yurtları, sınıfları, stüdyo ve laboratuvarları, kütüphaneyi, spor tesislerini, boş zamanlarını değerlendirecekleri iç ve dış mekanları, birimleri ve Gaziantep şehrini tanıma fırsatı buldu.

“Asla bildiklerinizle yetinmeyin”

HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, “Üniversiteler bilgiyi paylaşabilmenin, yeni dünyalar keşfetmenin, farklı pencerelerden bakabilmenin ve dönüşümü yakalayabilmenin en değerli kurumlarıdır. Kendinize, bölgenize ve ülkenize karşı sorumluluklarınız var. Öğreniminiz boyunca edindiğiniz bilgi ve donanımınızla geleceğe yön veren bireyler olacaksınız. Sizler, yarının düşünce önderleri, iş dünyasının liderleri, sosyal ve beşeri bilimcileri kısacası, ülkemizin geleceğisiniz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, girişimci, yenilikçi ve uluslararası anlamdaki faaliyetleriyle bilimsel bilgiyi üretirken, toplumsal sorunlara duyarlı nesiller yetiştirmenin gayreti içerisindedir. Sizlerden en büyük isteğimiz başarılı birer bireyler olmanız ve daima iyiyi ve doğruyu hedeflemenizdir. Unutmayın ki dürüst, çalışkan ve üretken insan, bir değer üretir ve ancak değer oluşturduğunuzda başarı sizi takip eder. Asla bildiklerinizle yetinmeyin ve yaşadığınız hayata anlam vermeye gayret edin. Çağımız bilgi ve bilişim çağıdır. Bilgi çok hızlı değişmekte ve devasa boyutlarda artmaktadır. Bilgideki değişmeleri iyi izleyin” dedi.

“Dünyanın en büyük hapishanesi insanın kendi kafasının içidir”

HKÜ'nün yeni öğrencilerine seslenen HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, “Hasan Kalyoncu Ünivesitesi, Türkiye ve hatta dünyada nadir büyüklükte kampüsü olan, teknik altyapı, sosyal alanları, spor, sanat ve kültürel etkinlikler için sınırsız imkanlara sahip yerleşkesi, güçlü akademik kadrosu, araştırma ve yayınlarıyla ve başarılı mezunlarıyla kendisini bilimsel olarak da kanıtlama olgunluğuna erişmiş olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Yeni bir döneme lisans eğitiminizin sosyal bir hayatın farklı bir arkadaş zenginliğine erişeceğiniz bilgi ve birikimlerinizi, size sunulan imkanlardan en iyi derecede istifade edeceğiniz üniversite yıllarınızın en güzel ve en heyecanlı zamanı olan bu ilk günleri doya doya yaşamanızı tavsiye ediyorum. Burada dört yıl boyunca kariyer hedeflerinize ulaşmak için disiplinli ve güçlü bir akademik kadrodan eğitim alacağınızın da bilgisini vermek isterim. Bu süreçte geleceğiniz için kendinize katkılar sunmayı ve bireysel gelişimleriniz için en verimli çalışmayı yapmış olacağınıza inanıyorum. Her sene aramıza katılan kıymetli öğrenci arkadaşlarıma hoş geldiniz selamlaması yaparken naçizane ve kısaca tavsiyelerimi aktarmak istiyorum. Montaigne'in romanlara ön söz olan meşhur sözü ile ‘Dünyanın en büyük hapishanesi insanın kendi kafasının içidir' diyerek 2019-2020 akademik yılının tüm üniversitelerimize ve öğrenci arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Üniversite yaşamına mini prova

Açılış konuşmalarının ardından yeşil alanda buluşan HKÜ'nün yeni öğrencileri el ele tutuşarak “Biz Geldik” sarmalı oluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan ve çeşitli seminerlerle devam eden programda “Üniversitede Bilişim Hizmetleri, Kütüphane, Spor Etkinlikleri, Sürprizlerle Dolu Üniversite Yaşamı, Kariyer Merkezi ve Engelsiz HKÜ Tanıtımı, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Öğrenci Ofisi Tanıtımı, Fakülte ve Bölüm Tanıtımları” yer aldı.

Dopdolu içeriği ve birbirinden farklı etkinlikleri ile dört gün sürecek olan program, şehir dışından gelen öğrenciler için yapılacak olan Gaziantep gezisi ile sona erecek.