Yeni yıla sağlıklı başlayın

Yeni yılın yeni başlangıçlar yapmak için iyi bir fırsat olduğunu dile getiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak Harputluoğlu, “Bu sene uyanış yılınız olsun, bundan önceki yılları değerlendirip, 2020'ye sağlıklı bir başlangıç yapın” dedi.

Sağlıklı yaşama iyi bir başlangıç yapmak için yeni bir yılın en güzel fırsatlardan biri olduğunu söyleyen Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak Harputluoğlu, "Her yeni yıl, yeni hayaller, yeni umutlar, yeni hedefler demektir. Bu yıl gelecek planlarınızın arasına sağlıklı yaşamın anahtarı olan doğru beslenme alışkanlıklarını da eklemeyi unutmayın. Hazır besin tüketme sıklığınızı azaltın. Bu yıl doğal besinlere öğünlerinizde daha çok yer verin. Paketlenmiş hazır gıdaları tercih etmeyin. Hazır gıdalarda bulunan bazı katkı maddelerinin ve dayanıklılığı artıcı kimyasalların kanserojen özellikte olduğu, özellikle çocuklar üzerinde daha da fazla olumsuz etkileri olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu ürünler, kanserin yanı sıra diyabet, tansiyon, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini artırmakta, çocuklarda gelişimi ve boy uzamasını engelleyici etki yapmaktadır. Alışveriş yaparken mutlaka aldığınız her ürünün ambalajını incelemeli, içindekiler bölümünü mutlaka okumalısınız. Bu bölümde kalori değerlerini, porsiyon miktarını, vitamin ve mineralleri, diğer besin öğelerini ve yağ yüzdesini kontrol etmelisiniz. Aldığınız ürünlerin içinde glikoz şurubu, modifiye nişasta, maltodesktrin, gıda tatlandırıcıları ya da yapay şeker olmamasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca katkı maddeleri içeren işlenmiş gıdalar, cips, bisküvi, salam, sucuk gibi ürünlerden uzak durmalı, etiket üzerinde trans yağın yüzde 1'in altında olması gerektiğini de unutmamalısınız” şeklinde konuştu. Sağlıklı besinleri doğru yöntemlerle pişirmek ve yeterli miktarda tüketmenin de oldukça önemli olduğunu belirten Diyetisyen Harputluoğlu, “Yemeklerinizi sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlayın. Yemeklerinizi ızgara, haşlama, buğulama veya fırında pişirme yöntemleriyle besin kayıplarını en aza indirmeye dikkat ederek hazırlamalısınız. Bu yıl kanserojen etkileri bilinen kızartma veya kavurma yöntemlerini geride bırakın. Porsiyon kontrolüne dikkat edin. Ne tükettiğiniz kadar ne kadar tükettiğiniz de önemlidir. Vücudunuzun gereksinimi olan temel besin ögelerini günlük tüketmeniz gereken miktar kadar almaya özen göstermelisiniz. Gereksiniminizden fazla besin aldığınızda kilo problemi ve bunun neden olduğu diğer sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu yıl daha küçük tabaklar tercih edin. Tabağınızın yarısında yeşilliklere yer verin. Yemeğinizi daha uzun sürede yemeye çalışın” ifadelerini kullandı.

“Daha aktif olmaya çalışın”

Sağlıklı bir yaşamanın temel şartlarından birinin düzenli spor olduğunu dile getiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak Harputluoğlu, "Düzenli yapılan spor, kilo ve stres kontrolünü sağlarken, uyku ve yaşam kalitesini de artırıyor. Spor için mutlaka bir zaman oluşturmalıdır. Yoğun iş temposuna sahip kişiler veya spor için zaman bulamayanlar gün içindeki aktivitelerini artırmaya çalışmalı günlük 10 bin adım atmaya özen göstermeli” ifadelerine yer verdi.

“Uyku düzeninize dikkat edin”

Düzenli bir hayatın başlangıcının düzenli uykudan geçtiğini de söyleyen Diyetisyen Harputluoğlu, "Verimli bir uyku stresi azaltarak; canlılığı, fiziksel ve zihinsel performansı geliştiriyor. Sağlıklı bir yaşam için uyku düzeninize dikkat etmeli, özellikle 23.00-05.00 saatleri arasında uyuyor olmalısınız” diye konuştu.