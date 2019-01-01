Yeni yılın ilk bebeğine valinin ismi verildi

Gaziantep'te 2019'un ilk bebeği 00.02'de dünyaya geldi. Bebeğe ziyarete gelen Gaziantep Valisi Davut Gül'ün ismi verildi.

2019'un ilk bebeği Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde dünyaya geldi. Erkek bebeğe kentin valisinin ismi verildi. Fırat ve Şerife Çiloğlu çiftinin ilk bebekleri saat 00.02'de normal doğum ile dünyaya geldi. Davut bebeği hastanede ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu aileyi kutladı.

Annenin 4. Gebeliği, ilk çocuğu

Bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen anne Şerife Çiloğlu daha önce 4 defa düşük yaptığını ifade etti. Anne Çiloğlu, ”Bize yardımcı olan bütün hastane çalışanlarına teşekkür ederim. Bizlere çok yardımcı oldular. Çocuğumun ismini bizi ziyarete gelen valimizin ismini koyduk” dedi.

“İsmimin konulması beni mutlu etti”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, 2019 yılı ile ilgili iyi dileklerde bulunarak, 2019'un ilk bebeğine kendi ismimin verilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Vali Gül, “2019 yılına girerken vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması için tüm kurumlarımız ile 24 saat esasına göre tedbirlerimizi almıştık. Bizler akşam saatlerinden itibaren başlayarak bu saatlere kadar görev yapan bütün kurumlarımızı ziyaret ettik. Son olarak buraya yeni yılın ilk bebeğini ziyarete geldik. Sağ olsunlar çocuğa benim ismimi verdiler o da ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Hayırlı bir evlat olmasını diliyorum” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, 2019 yılından umutlu olduğunu ifade ederek, “2018 yılını tamamladık. Yeni yılın ilk saatlerindeyiz. Bu yılın ülkemiz için huzur ve mutluluk dolu bir yıl olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımız için sağlıkla ve mutlulukla geçecek bir yıl olmasını diliyorum. Bu gece de bazı kurumlarımızı ziyaret ettik. Ardından yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ettik. Bebeğin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.