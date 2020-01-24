İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi” düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde “Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulama Eğitimi” gerçekleştirildi.


Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bebek ölümlerine ilişkin toplumun hassasiyetini artırmak, yenidoğanların ölüm riskini ve bebek ölüm hızını azaltmak amacıyla bir eğitim programı düzenlendi.


Bir otelde organize edilen eğitimde, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli NRP uzmanları tarafından yenidoğana en güncel yaklaşımlar, uygulamalar anlatıldı. Toplumdaki sosyoekonomik durumun iyileşmesi ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesiyle bebek ölümlerinde önemli azalmalar gözlendiğine vurgu yapıldı. Yürütülen programlar çerçevesinde yenidoğanların ölüm riskinin ve bebek ölüm hızının azaltıldığına dikkat çekildi.


Eğitimin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay ve Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.