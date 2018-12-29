Yerel basının sorunlarını Ankara'ya Taşındı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay ve beraberindeki heyet, Ankara'ya giderek yerel basının sorunlarını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve milletvekillerine rapor halinde sundu.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti(GGC)Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleriyerel basının sorunlarını dile getirmek amacıyla Ankara'ya bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Milletvekillerine Rapor Sunuldu

Heyet öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ‘nde milletvekilleriyle bir araya geldi. Heyet; AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay ve İYİ Parti milletvekili Hüseyin Filiz'i ziyaret ederek yerel basının sorunlarının ele alındığı bir rapor sundu ve destek talebinde bulundu.

Bakan Abdülhamit Gül Heyeti Ağırladı

Başkan İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri Yaşar Yavuz, Mehmet Boncuk, Bekir Şahin, Gülşah Sert, İsmail Şahin ve Bora Zor'dan oluşan heyet daha sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü ziyaret etti. Yerel basının sorunlarının konuşulduğu ziyarette heyet, Bakan Gül'e sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik bir de rapor sundu. Heyet bu ziyarette ayrıca, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen bir yasal düzenlemenin gerekliliğini dile getirdi.

“GGC Olarak Ciddi Çaba Sarfediyoruz”

Ziyarette yerel basının sorunlarına dikkat çeken Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti(GGC) Başkanı İbrahim Ay, kamusal görev üstlenen yerel basının ekonomik yönden ağır bir yük altında olduğunu, yerel medyanın sorunlarına çözüm bulabilmek için GGC olarak ciddi çaba sarf ettiklerini söyledi.

Konuşmasında yerel basının zor durumda olduğunu vurgulayan Ay, “Basın İlan Kurumu ilanlarında ciddi kayıplar yaşanıyor. Basın İlan Kurumu'ndan elde edilen gelir maliyetleri karşılamıyor. Bugün Basın İlan Kurumu'ndan alınan gelirlerle bir günlük gazetenin ayakta durması imkânsız hale gelmiştir. Ayrıca Basın İlan Kurumu tarafından Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'deki meslektaşlarımıza verilen kredilerin Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Yerel medyanın her geçen gün artan maliyetler karşısında ayakta durmakta zorlandığını belirten Ay, “Gaziantep'te yayın yapan gazetelerimiz, yerel kanallarımız ve radyolarımız dövizdeki artıştan dolayı çok zor durumdalar. Bugün yerel gazetelerin bir kısmı sayfa sayısını düşürürken, bir kısmı da tamamen siyah-beyaz çıkarak yoluna devam etmektedir. Maliyetlerin yükselmesinin yanı sıra reklam ve ilan gelirlerinin düşmesiyle ciddi sıkıntılar yaşayan yerel medyanın acilen desteğe ihtiyacı bulunmaktadır” diyerek destek talebini yineledi.