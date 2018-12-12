Yerli ve milli havacılığa ilk adım için Şahinbey'de model uçak kursu

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesisinde başlatılan proje kapsamında öğrencilere model uçak eğitimi veriliyor.

Şahinbey Belediyesi Binevler Sosyal Tesisinde öğrencilere hafta içi her gün 14.30-17.00 saatleri arasında eğitim verilerek, öğrencilere uçuş prensipleri ve aerodinamik gibi konular anlatılıyor. Öğrenciler burada model uçak yapımının tüm detaylarını öğrenerek geleceğe hazırlanıyor ve bir çoğu uçağa hiç binmemiş olan öğrenciler uçak yapımını öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

"Model uçak eğitimi veriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin yerlileşmesi ve millileşmesi anlamında Şahinbey Belediyesi olarak çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak, eğitime büyük önem verdiğimizi söylüyoruz. Bunun için de tüm imkanlarımızı seferber ederek çocuklarımıza ve gençlerimize yatırımlar yapıyoruz. Bu çerçevede Binevler Sosyal Tesisimizde geleceğin yerli uçağını yapabilecek mühendislerinin yetişmesi için Model Uçak eğitimi vermeye başladık. Kursumuza katılan çocuklarımıza uçuş prensipleri ve aerodinamik gibi konular anlatılıyor. Model uçak iyi bir hobi olmanın ötesinde uçuş prensiplerini daha iyi anlamaya yardımcı bir araçtır. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimize güzel bir hobi kazandırmak ve havacılık sevdasını onların genç yüreklerine aşılamak istiyoruz” dedi.

“Kurs fikrimizi değiştirdi”

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesisi'ne gelerek Model Uçak yapma eğitimi alan öğrenciler de bu kursla birlikte kafalarında bir çok fikrin değiştiğini belirterek, “Öncelikle böyle bir kursu açarak bizlere imkan sağlayan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz. Bu kursa ilk başladığımızda ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bir aydır süren kursumuza geldikçe uçak yapımında neler yapılacağını öğrendik. Bu kurs ayrıca bizim meslek seçimlerimizde de etkili olacak” ifadelerini kullandı.

Model uçak

Model uçak, uçan cisimlerin ayrıntılarına inerek ve ölçeklendirerek oluşturulmuş halleridir. Uluslararası standartlar ölçüsünde yapılan uçucu modeller için profesyonel eğitim gereklidir. Titizlik ve özverinin hakim olduğu model uçaklar pek çok kategoriye bölünüyor.

Yerli model uçak: Ata

THK-Ata uçağı rüzgârla uçar, kanatları 67 cm, gövde 54 cm uzunluğunda toplam 65 parçadan oluşmaktadır. Model uçak Ata, dünyanın en hafif ağacı olan Balsa ağacı ve ıhlamur ağacından yapılmaktadır. Türk Hava Kurumu‘nun Ata uçağı tasarlanan Model Uçak Kursu eğitimleri toplam 3 aşamada 10 saatten oluşuyor. Her aşama için THK onaylı sertifika alacak öğrenciler eğitim sonunda kendi model uçaklarını yapabilecek.