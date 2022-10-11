“Yeşil Gaziantep” hedefinde öğrenciler eğitiliyor

Gaziantep Özel Kolej Vakfı İlkokulu ve Tahsin Yentur ilkokullarıyla başlayan ve bir ders saati boyunca devam eden programlarda, öğrencilere sürdürülebilir ulaşım için yaya, bisiklet, toplu taşıma kullanımının avantajlarını anlatılırken eğitimler ilerleyen tarihlerde farklı okullarda devam edecek. Avrupa Birliği Komisyonu'nun bir girişimi olarak 2000'li yıllarda başlayan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından teşvik edilen ve 2018 yılından bu yana Gaziantep'in de dahil olduğu Avrupa Hareketlilik Haftası'nda 2022 teması “Çeşitlendir ve Devam Et”, “Daha iyi bağlantı kur” olarak belirlendi. Şehirleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve bunları desteklemeye, ayrıca bireyleri alternatif ulaşım yöntemlerini kullanmaya teşvik ederek insanları yürüme, toplu taşıma ve bisiklet gibi sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini kullanmaları konusunda teşvik etmeyi amaçlayan program, bu nihai hedeflerinin yanı sıra karbon emisyonunun azaltılması, hava kalitesinin arttırılması, kentin daha sağlıklı, yaşanabilir olmasını, yeşil alanların oranının artmasını ve var olan alanların da korunmasını amaçlıyor.