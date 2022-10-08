Yeşil kentten yeşil adaya projesi çerçevesinde zeytin çalıştayı düzenlendi

4-6 Ekim tarihleri arasında Girne'de yapılan eğitim ve çalıştayın sonrasında proje ilk örneğini fidan dikim töreninde verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ağaç dikim törenindeki konuşmasına Başkan Fatma Şahin'in selamlarını ileterek başladı. Karadağ, Yeşil Şehir Gaziantep'te alt yapı belediyeciliğinin yanı sıra yoğun olarak tarımsal hizmetler de yaptıklarını belirtti. Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığını kuran ilk belediye olduklarını hatırlatarak

"Yeşil kentimiz Gaziantep'te 33 bin 500 çiftçimize çeşitli destekler sağlıyoruz. 100 bin üzerinde zeytin fidesini bu yıl dağıttık. Yerli tohumlarımızı çoğaltıyoruz. Sulama bizim için çok kıymetli. Çiftçinin bilinçli sulaması için destek oluyoruz. Tarımın her aşamasında yanlarındayız. Hem Gaziantep'e hem de girne'ye bu proje çok yakıştı. Yeşil şehirden yeşil adaya projesinin hayırlı olmasını dliyor, bu projenin yeni projelere kapı açmasını diliyorum'' dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkürlerini ileterek, "Protokolün ilk kez somut örneği bu projedir. Şehirler eşleştirme usulüyle birbiriyle protokol aşmasına geldi. Girne Belediyesi Gaziantep ile bir protokol imzaladı. Fatma Şahin Kıbrıs'taki zeytin potansiyelinin yükseltilmesi ve ortak bir nokta olarak GBB ile ortak hareket etmesinin doğru olacağını öne sürdüler. Biz de zaten zeytin festivalinin gerçekleştiriyoruz. Akdeniz'in çok önemli zeytin ağacı potansiyeline sahibiz. Festivalle her yıl yüzlerce zeytin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Biz de şehrimizin en güzel noktalarından olan bu bölgede zeytin fidanlarımızı toprakla buluşturmak istedik. Bu proje, 20 bin kök zeytini kapsıyor. Birinci etap 5 bin fidanı kapsıyor. Proje ile birlikte zeytincilikte kullanılan aparatlar verilecek. Bu zeytinler ailelere kadın üreticiler olması şartı ile verilecek. Kadın üreticiye de destekleyeceğiz. Sayın Fatma Şahin ile böyle konuştuk. Prensibimiz şudur. Sadece Girne ile sınırlı kalmayıp diğer belediyelerimizle de protokol ile paylaşım olacak. Ve buralara taahhüt ile inşaat yapılmayacağı bilgisini alarak ciddi bir yaptırımla bu kuralı koruyacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından her iki belediyenin ekipleri protokol eşliğinde zeytin fidanlarını toprakla buluşturarak can suyunu verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri dikim töreninin ardından 21. Zeytin Festivali alanında zeytin üreticilerine dağıtımı yapılacak olan ekipmanı sergiledi.

Törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Ziya Öztürkler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulisioğlu, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Beyazmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ve Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan adına da fidan dikimleri yapıldı.

Akşam saatlerindeyse festivalin devam eden etkinliklerinde GBB'nin zeytin yetiştiricileri için Girne Belediyesi'ne hibe ettiği tarımsal ekipman sergilendi. Festivalin açılış töreninde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da desteklerinden dolayı TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerini sunarak projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.