Yeşil sahada gençlerden emektarlara büyük vefa

Maç sonuçlarının puan cetveline yansımadığı, dostlukların pekiştirildiği 5.Geleneksel Şehitkamil Belediyesi Futbol Cumhuriyet Kupası'nın ödül töreninde yıldız kramponlar, örnek davranışlarıyla Türk futboluna uzun yıllarını verenlerin takdirini kazandılar.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesi (TÜFAD) ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Gaziantep Şubesi iş birliğiyle organize edilen 5. Geleneksel Şehitkamil Belediyesi Futbol Cumhuriyet Kupası Ödül Töreni'nde katılımcı spor kulüplerinde forma giyen yıldız kramponlar, büyük bir vefa örneği sergileyerek mücadele ettikleri takımlara Gaziantep ve Türk futboluna emeği geçmiş ustaların isimlerini verdiler. 12 farklı spor kulübünden 180 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda tertip kurulunun müsabakalar öncesinde aldığı karar gereği zirveyi kazanılan ve kaybedilen müsabakalara bakmaksızın katılımcı tüm takımlar paylaştı. Kupanın şampiyonları, ödüllerini; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep ASKF Başkanı Abdülkadir Gözegir, Gaziantep TÜFAD Başkanı İsmet Savcıloğlu'nun elinden aldı.

Sporun tüm güzelliklerini sahaya yansıttılar

Ödül töreninde katılımcı sporcular ve tribünlerde yerlerini alan sporcu velilerine seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeşil sahada farklı forma renkleriyle ancak ortak bir milli ruhla yerlerini alan sporcu öğrencilerin, futbol branşı özelinde sporun tüm güzelliklerini organizasyon süresi boyunca sahaya yansıttıklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde farklı branşlarda düzenlediğimiz spor organizasyonları büyük bir ilgi, heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye devam ediyor. 5.Geleneksel Şehitkamil Belediyesi Futbol Cumhuriyet Kupası'nda 12 farklı spor kulübünden 180 sporcu mücadele etti. Yeşil sahada farklı forma renkleriyle ancak ortak bir milli ruhla yerlerini alan sporcu öğrencilerimiz, futbol branşı özelinde sporun tüm güzelliklerini organizasyon süresi boyunca sahaya yansıttılar. Tüm spor kulüplerimizin şampiyon ilan edildiği bu organizasyonda sporcularımız, büyük bir vefa örneği sergileyerek Gaziantep ve Türk futboluna büyük emekleri geçmiş ustaları unutmadılar. Ben de bu vesile ile ebediyete intikal etmiş tüm spor insanlarını rahmetle anıyorum. Hayatta olan spor emektarlarına sağlık ve huzur dolu günler diliyorum. Sporcularımız; sonuçlardan, skorlardan bağımsız, saha içinde ve saha dışında örnek davranışlar sergiliyorlar. Ben, tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaş kurumlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.