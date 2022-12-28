Yeşil sahalarda yetenek havuzu genişliyor

Çocukların küçük yaştan itibaren gelişim süreçlerinin desteklenmesi için sportif faaliyetlere yönlendirilmesi konusunda birbirinden önemli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediyesi; Beykent Stadyumu, Gazikent Stadyumu, Merveşehir Stadyumu ve M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği Futbol Akademisi çalışmalarıyla her dönem yüzlerce küçük kramponu yeşil sahada bir araya getiriyor.

Yetenek taramaları gerçekleştiriliyor

Kış Futbol Akademilerinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeşil sahada belirli periyotlarda yetenek taramaları gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şu sözleri kaydetti:

“Futbol Akademilerimizde yetişen sporcularımızın yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmalarını sağlayıp, önce altyapı takımlarımızda daha sonra ise profesyonel takımlarda yer alabilecekleri şekilde gelişimlerini arzu ediyoruz. Bu süreçte sporcu öğrencilerimize; hoşgörüyü, iyi iletişimi, hedef koymayı, zamanı iyi yönetmeyi, saha içinde ve saha dışında zorluklarla mücadele etmeyi öğretiyoruz. Kış Spor Akademisi döneminde de çocuklarımızın futbola olan ilgisi çok büyük. Biz de teknik ekibimizde görev yapan tüm arkadaşlarımızla bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yeşil sahada belirli periyotlarda yetenek taramaları gerçekleştiriyor, gözlem ve testler neticesinde gelişim gösteren sporcularımızı altyapılarda faaliyet gösteren müsabık takımlarımıza kazandırıyoruz. Son 30 günlük periyotta antrenör arkadaşlarımız, Beykent Stadyumumuzda gerçekleştirilen çalışmaları titizlik takip ettiler. Her şeyden önemlisi mutlu, zinde ve sağlıklı nesillerin yetişmesi adına bu faaliyetleri ara vermeden devam ettireceğiz. Çalışmalarda emeği geçen herkese ve desteklerini bir an olsun esirgemeyen değerli velilerimize teşekkür ediyorum.”