Yeşil sahalardan Mehmetçiğe asker selamı

Fadıloğlu ve genç futbolcular buluşma esnasında kahraman Mehmetçiğe selam ve dua gönderdiler.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni sezonda 9 farklı yaş grubunda 180 faal lisanslı sporcu ile liglerdeki yerini alacak olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü altyapı takımlarının antrenmanlarını ve Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi çalışmalarını yerinde inceledi. Fadıloğlu, gençlerle uzun süre yakından ilgilendi. Altyapı takımlarının çalışmalarına da eşlik eden Fadıloğlu, çalışmalara katılan tüm sporcularla birlikte antrenman sonunda şanlı Türk ordusuna ve kahraman Mehmetçiğe selam ve dua gönderdi.

“Amatör ve profesyonel ligler arasında köprü kuruldu”

Gerçekleştirdiği ziyaret esnasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, amatör ve profesyonel ligler arasında köprü kurmayı kendilerine görev edindiklerini kaydetti. Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisinde gerçekleştirilen birbirinden değerli çalışmalardan dolayı tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Altyapıdan sporcu yetiştirmek ve Türk futboluna kazandırmak için büyük gayret gösteriyoruz. Şu anda futbol branşında U10 kategorisinden başlayıp U19'a kadar giden yapı içerisinde 9 kategoride müsabık takımlarımız mevcut. Müsabık dönem öncesinde ‘Önce Öğren Sonra Eğlen' projesiyle yine okullarda gerçekleştirdiğimiz farklı spor projeleriyle tarama ve seçme çalışmalarıyla sporcularımızı öz kaynak sistemine dahil ediyoruz. Futbol Akademisi ve futbol spor okulu faaliyetlerimizi üç ayrı tesisimizde gerçekleştiriyoruz. Bu sezon 5 futbolcumuzu Gaziantep Futbol Kulübü'ne, 10 futbolcumuzu ise yine Gaziantep'te ve bölgemizde üst liglerde faaliyet gösteren spor kulüplerine bedelsiz transferlerini gerçekleştirdik. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren şunu söyledik, özellikle altyapıya ağırlık vereceğiz. Kanun gereği profesyonel kulüplerimize destek veremiyoruz. Bu nedenle amatör ve profesyonel ligler arasında köprü kurmayı kendimize görev edindik. Şehitkamil Belediyesi olarak elimizdeki imkanları maksimum derecede kullanarak spora ve sporcuya destek oluyoruz. İyi bir sporcu yetiştirmek elbette çok önemli ancak bizim asıl hedefimiz topluma yararlı bireyler yetiştirmek. Sporcularımız, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak bu değerlere sıkı sıkı sarılarak büyüyor. Bugün gençlerimizle birlikte şanlı ordumuza ve kahraman Mehmetçiğimize selam ve dua gönderiyoruz. Tüm sporcularımızın başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum. Allah, bizleri mahcup etmesin, yaptığımız her işi hayırlı ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeyi nasip etsin” diye konuştu.