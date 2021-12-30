Yeşil şehirler huzurlu nesiller projesinin 23. durağı Aydınlar mahallesi oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganı ile başlattığı Yeşil Antep Projesi'nin 23'üncü durağı olan Aydınlar Mahallesi'nde 2 bin 245 zeytin ağacı toprakla buluştu.

Kentin havasını, suyunu, toprağını, koruyarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Gaziantep bırakmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, başlattığı şehir merkezindeki yetişkin ağaç dikimi projesinin 23'üncü durağı Aydınlar Mahallesi oldu. 10 bin 400 metrekare alanda yapılan ağaçlandırma çalışmasında 2 bin 245 zeytin ağacı toprakla buluşturuldu. Türkmenler Un ile ortak yapılan ağaçlandırma çalışması ile beraber proje kapsamında toplamda şehir merkezinde 180 bin 598 metrekarelik alana fidan dikimi yapıldı. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Türkmenler Un yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Ağaçlandırma çalışması dünyanın gelecek meselesi"

Ağaç dikim töreni öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni bir yüzyıla girildiğini söyleyerek, “Hayırda yarışmak bizim medeniyetimizin talimatı. Gazi şehir, merhamet şehri. Beraberinde sanayi şehri. Valimizin koordinasyonunda eğitim, bilim, sanat ve kültür şehri olmak için de yolumuza devam ediyoruz. Ama aynı zamanda Gazi şehir, akıllı, şampiyon ve yeşil şehir onayının uluslararası alanda alındığı bir şehir oldu. Dünyamızı, insan ile beraber muhafaza edebilsek, sürdürülebilir kalkınmayı başarabilseydik, yaşadığımız sorunların hiçbiri olmayacaktı. Ekosistemimizi o kadar bozuyoruz ki çöle kar yağıyor, Venedik su baskınları ile mücadele ediyor, Antarktika'da buzullar eriyor. Şu anda bile şehrimizde bol kar ve yağmur yağışı olması gerekirken güneşli bir hava var. Bu artık çevreyi yeşillendirelim değil, dünyanın geleceği meselesi. Bu bir zorunluluk” diye konuştu.

"Yeşil alanların adtması ile toprağı, havayı ve suyu korumayı hedefliyoruz"

Ağaçlandırma çalışmasının Gaziantep modeli ile yapıldığını aktaran Başkan Fatma Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“40 alanda bunun üzerine giderek devam etmemiz gerek. Yeşil alanların artması ile toprağı, havayı, suyu korumayı hedefliyoruz. Bir taraftan yeşil sanayiyi çalışıyor, yüksek biyolojik arıtmaya geçiyoruz. Diğer bir taraftan ulaşımda eski, yaşlı otobüsleri kaldırarak, filomuzu gençleştirdik, doğalgaza geçtik ve şimdiki hedefimiz elektrikli otobüslere geçmek. Bisiklet yollarımızı genişletiyoruz. Gaziray'da sona geldik, Cumhurbaşkanımızın destekleri ile metronun temelini atacağız. Tükettiğimiz enerjinin yerine yenilenebilir enerji ile üretim yapmaya başladık. Yüzüncü yılda ‘27 Milyon Fidan' hedefimiz için sürekli çalışıyor, şehrimize uygun birçok ağaç türünü toprakla buluşturuyoruz. Bize düşen iyide örnek olmak, hayırda yarışmak. İyiler ve kötüler dünyasında iyiyi, yaşatanlar ve öldürenler dünyasında yaşatanları temsil edeceğiz. Bu bir takım çalışması. Bütün paydaşlara çok teşekkür ediyorum. ‘Yeşil Şehirler Huzurlu, Sağlıklı Nesiller' inşa etmeye devam edeceğiz. Zeytin, hem yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de geçiyor hem barışı simgeliyor hem de sağlık ve şifa. Bu ağaçlarımızı toprağa ekerek, Aydınlar Mahallesi'ni yeşille aydınlatalım."