YeşilAntep projesi ile Şehirgösteren Mahallesi yeşile büründü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde başlattığı ağaçlandırma çalışması ile Gaziantep Valiliği ve Hayırsever Özhelvacı Aiesi iş birliğinde, Şehirgösteren Mahallesi'nde Yeşilantep Projesi çerçevesinde 3 bin 500 metrekare alana ağaç dikim töreni gerçekleştirildi.

“Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganıyla yürütülen organizasyonda 40 etaplık ağaçlandırma çalışması çerçevesinde Şehitkamil ilçesine bağlı Şehirgösteren Mahallesi'nde meşe, ıhlamur, sedir, çınar, salkım, söğüt gibi özel türlerden oluşan ağaçlandırma alanı oluşturuldu.

“Artık bu mesele yeşil ne kadar güzel duruyor meselesinden çıktı”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin yaptığı konuşmada, büyükşehir belediyesinin başlattığı Yeşilantep Projesi çalışmalarının sürecinden bahsederken, aksi takdirde oluşacak sıkıntılara değinerek, “Hayat geçip gidiyor arkada ne bıraktığınız çok önemli. Bugün bu koru ile yüzlerce dikili ağaç ve binlerce, milyonlarca doğa ailenin üzerine olacak. Bu: Gaziantep Modeli. Bu çalışmayı iyi ki başlatmışız. Biz iklim master planı başlattık. Bunu ilk başlatan belediyelerden bir tanesi olduk. Ölçtük havayı kirletiyor nasıl temizleyeceğiz, toprak kirleniyor toprağı kirlettiğimizde ne olacak. Suyu kirletiyoruz. Su hayattır onsuz olmaz. Ama su yok. Böyle bir küresel ısınmayla karşı karşıyayız. Artık bu mesele yeşil ne kadar güzel duruyor meselesinden çıktı. Torunlarımıza bırakacağımız dünya kalmayacak” dedi.

“Herkes eksin biçsin istiyoruz”

Şahin, halkın desteğinin önemli olduğunu da dile getirerek, “Bizim artık bir metrekare alanı nadasa bırakma lüksümüz yok. O yüzden biz yaklaşık 120 milyonluk çiftçi kart dağıttık. Herkes eksin biçsin istiyoruz. Burada büyük bir koordinasyon var ama daha önemlisi halkın bu işe katılımı. Ama Özhelvacı ailesinin bugün burada olması, diğer aileler de diyor ‘Başkanım ben de yapmak istiyorum'. Her seferinde üç dört aile daha geliyor. Tam modelimiz bu, aile konuşmaya başladığı zaman biz bu işi başaracağız. Şehri yeşile boyayacağız ve dünyayı cennet yapacağız. Gaziantep yapar” ifadelerini kullandı.

“Küçük ormanlarımız artarak devam edecek”

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı konuşmada, hayırsever Özhelvacı ailesine teşekkür ederek, “Hani deriz ya ‘dünya evimiz' bu bir slogan değil evin içerisinde nasıl sadece annenin babanın ortalığı toparladığı, çocukların dağıttığı bir evde düzen olmuyorsa, şehirlerde de sadece kamunun düzen almaya çalıştığı vatandaşların buna uymadığı bir yerde ne yeşile sahip çıkabiliriz, ne çevreye sahip çıkabiliriz. İnanıyorum ki büyükşehir belediyemizin öncülüğünde, hayırseverlerimizin destekleriyle bu mahalle ölçeğindeki yetişkin, küçük ormanlarımız artarak devam edecek. Bir farkındalık oluşturacak. Küçücük orman ama hem havayı temizleyecek hem buradan yolun kenarından sesle ilgili ciddi bir bariyer olmuş olacak” ifadelerini kullandı.

“İnsanlarımız her yıl 7 ağaç dikmelidir diye düşünüyorum”

Hayırsever Mehmet Özhelvacı ise ağaçların insanlar ve canlıların yaşamına katkılarını anlatarak, “İyi bir insan yaşamı boyunca 7 tane ağacı yok ediyor. İnsan doğuyor beşiğe koyuyorlar ağaç. Okula gidiyor. Kitap, defter, sıra kullanıyor ağaç. Evleniyor ev yaptırıyor ağaç. Ölüyor tabuta koyuyorlar ağaç. Bu insanlarımız her yıl 7 ağaç dikmelidir diye düşünüyorum. Diktiğimiz meşe, ıhlamur gibi ağaçlar bin yıl yaşıyor. Bu yaşayan ağaçlarımız, insanlarımıza ve doğada yaşayan hayvanlarımıza çok büyük yararlar sağlıyor. Ne mutlu bize ve aileme bu konunun meydana gelmesinde katkı sağlayabildik” diye konuştu.

Fatma Şahin, Davut Gül, Mehmet Özhelvacı ve ailesi tarafından protokol imzalanmasının ardından fidan dikimi gerçekleşti.

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan “Yeşil Antep” Projesi çerçevesinde ve Büyükşehir Belediyesi'nin “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganıyla yürüttüğü projeyle bugüne kadar 241 bin 407 metre kare alan tamamlanarak toplamda 12 bin 447 ağaç dikimi yapıldı.