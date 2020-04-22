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Yeşilay Cemiyetinden GAÜN Hastanesi'ne çikolata ikramı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Fatih Tamer, GAÜN Hastanesi Başhekimi ve Yeşilay Cemiyeti Üyesi Prof.

Dr. Suat Zengin'e sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere Yeşilay'a özel çikolata paketleri takdim edildi.


Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Fatih Tamer, ”Korona virüs ile mücadele fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını bir nebze olsun mutlu edebilmek ve onları her zaman düşündüğümüzü hissettirebilmek adına Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gaziantep Şubesi olarak sağlık çalışanlarımıza çikolata ikram etmek istedik” dedi.


GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ise, bu duyarlı davranıştan dolayı Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Fatih Tamer'e teşekkürlerini sundu.

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