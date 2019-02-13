Yeşilvadi'ye Millet Kırathanesi

İlk Millet Kıraathanesini Şehreküstü bölgesine yaparak vatandaşların ve öğrencilerin hizmetine sunan Şahinbey Belediyesi ikincisini ise Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkına yaptı.

Vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak için her yaş grubuna hitap eden Millet Kıraathanelerini oluşturan Şahinbey Belediyesi, ilkini Şehreküstü Konakları'nda açtığı Millet Kıraathanesi'nin ikincisini Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkı'na kurarak vatandaşın hizmetine sundu.

Kitap okumayı teşvik ediyoruz

Yeni Millet Kıraathanesi'nde incelemelerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde ve tavsiyeleriyle, Millet Bahçeleri ve Kıraathanelerin sayısı hızla artıyor. Millet Bahçesi içerisinde açtığımız Millet Kıraathanesi'ni vatandaşımızın kullanımına açtık. Yeşilvadi Parkına gelen vatandaşlarımızın Millet Bahçesi'ni gezerken, kitap okuma ve gençlerimizin ders çalışabilmek için mekan ihtiyacı olduğunu gördük. Bu nedenle de burayı açtık. Millet Kıraathanelerinin ve kütüphanelerin sayısını hızla arttıracağız. Amacımız insanları doğumdan ölüme kadar kitap okumaya teşvik etmek. Bunun içinde mekan lazım. Mekanlarımızda belirli saatlerde ikramlarımız olacak ve kitap okuyan ders çalışan öğrencilerimize güzel bir mekan sunmuş olacağız” dedi.