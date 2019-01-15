Yetim ve öksüz çocuklar film izledi

Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Sinema Günleri' etkinlikleri kapsamında yetim ve öksüz çocuklar yakınlarıyla birlikte sinemada film izledi. Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar ve ebeveynleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Açtığı Yetim Koordinasyon Merkezi ile yetim, öksüz çocuklar ve ailelerinin yanında olan Şehitkamil Belediyesi, onların kaliteli zaman geçirmeleri için düzenlediği sosyal etkinliklere bir yenisini ekledi. Çocuklar ve ailelerini, ‘Sinema Günleri' etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda buluşturan Şehitkamil Belediyesi, çocuklar ve ailelerine keyifli bir gün yaşattı. Vizyonda olan ‘Şampiyon' filmini izleyen çocuklar ve ebeveynler, etkinlik dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade ederek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Hayatımızda ilk defa sinema gördük

Eşini 6 yıl önce kaybeden 11 çocuk annesi 50 yaşındaki Ayşe Sağır, hayatında ilk defa sinemaya gittiğini söyleyerek, “Sinemaya geldik, film izledik. Filmi çok beğendik. Allah, başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah, kendisine uzun ömürler versin. Başkanımız, çocuklarımızı sevindirdi. Hayatımızda ilk defa sinema gördük. Başkanımız bizi ücretsiz sinemaya getirdi. Başkanımızın sayesinde sinemayı gördük. Allah, belediyemizden, belediye başkanımızdan razı olsun” diye konuştu.