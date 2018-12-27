Yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği ileri sürülen bir mekana düzenledikleri operasyonda bir kişiyi gözaltına aldı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Türk Bahçe Mahallesi'nde bir kişinin sahte içkiden zehirlenmesi üzerine harekete geçi. Yılbaşı öncesi operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yapılan aramada 6 şişe ve 3 adet 5 litrelik su kaplarında bandrolsüz içki ele geçirildi. Ele geçirilen içkilere el konulurken A.G. gözaltına alındı. A.G. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla jandarmadaki ifadesi alınarak serbest bırakıldı.