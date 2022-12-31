Yılbaşı sofralarına dikkat

Uzman Diyetisyeni Gülen Mavi Canlı, yılbaşı gecesinde doğru beslenmenin önemini vurgulayarak, şu önerilerde bulundu:

"Yeni yılda sağlığımız için önce beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz. Yılbaşı akşamı kutlaması sırasında ne kadar yenildiği kadar, nelerin yenildiği de çok önemlidir. Yılbaşı sofrasında fazla yemek yiyebilmek için gün içerisinde öğün atlamak, fazla besin tüketiminden sonra gazlı içecek veya maden suyu içerek hazımsızlığın önlenebileceğini düşünmek, yapılan yanlış davranışlardan sadece birkaçıdır. Temel kural azar azar ve sık yemektir. Yılbaşı veya diğer özel günler için düzenlenen yemeğe, zeytinyağlılar gibi hafif yiyeceklerle başlanmalı ve yarım porsiyon yiyerek sürdürülmelidir. Meze olarak yağ oranı düşük olan haydari, acılı ezme, yaprak sarma veya biber dolma, barbunya veya fasulye pilaki, patlıcan ezme gibi mezeler tercih edilmelidir. Vitamin, mineral ve posa içeriği yüksek besinlere sofrada mutlaka yer verilmeli, yemek mümkün olduğu kadar yavaş ve uzun zaman dilimine yayılarak yenmelidir.”

Diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlığı olan kişilerin sofraları, yılbaşı ve diğer özel günlerde daha dikkatli olarak hazırlanması gerektiğine dikkat çeken ANKA Hastanesi Uzman Diyetisyeni Gülen Mavi Canlı, “Kronik rahatsızlığı olan kişilerin mutlaka diyetlerini sürdürmesi ve gerekirse diyetisyenlerine danışıp ek besin almaları gerekmektedir. Aşırı gıda alımı sonucu ortaya çıkan mide gerginliği, tansiyonun yükselmesine, kalbe daha fazla yük binmesine ve kriz riskinin artmasına yol açabilir, yılbaşı akşamı yemeğinde de diğer günlerde olduğu gibi işin sırrı öğün düzenine dikkat etmektir. Düzenli beslenme her zaman çok önemlidir. Kahvaltı atlanmadan, hafif bir öğle ve akşam yemeği olacak şekilde üç öğünde beslenilmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Çok fazla çeşit ve yağlı besin tüketimi mide bulantısı, hazımsızlık ve ishal gibi sağlık sorunlarına yol açacağı için mümkün olduğu kadar yağsız ve az çeşit besin tüketilmelidir. Yemekten önce 45-60 dakika yürüyüş yaparak metabolizma hareketlendirmeli ve yılbaşı sofrasına çok aç bir şekilde oturmamak adına, 1 - 2 saat öncesinde yoğurt, salata, meyve, çorba ve ekmek gibi düşük enerjili besinler tüketilmelidir. Doygunluk sağlandıktan sonra sofrada oturmak yemek miktarının artmasına neden olacağı için yemek bitiminde sofradan kalkmalı ve özellikle yatmadan 2 saat önce yemek tüketimi sonlandırılmalıdır. Kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, buğulama veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Hamur tatlıları yerine sütlü ve meyveli gibi hafif tatlılar tercih edilmelidir” dedi.