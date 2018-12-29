Yılbaşında Sağlıklı Beslenme Önerileri

Yeni yıl denince akla yeni umutların, yeni heyecanların, yeni başlangıçların geldiğini belirten Fakılı, “Yeni bir yıla girerken yeni hedefler belirlenir, yeni kararlar alınır. Bunların en başta geleni ise sağlıklı bir yaşam temennileridir” dedi.

Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmenin şart olduğunu ve sağlıklı beslenmenin yılbaşı sofralarında da ihmal edilmemesi gerektiğini anlatan Fakılı, yeni yılda beklenen bolluk ve bereket için bir başlangıç olsun diye yılbaşı sofralarının çok çeşitli yiyecekler ile donatıldığını anımsattı.

Diyet yapanlarda, “bir günden bir şey olmaz, bugün istediğimi yiyeyim, yarın dikkat etmeye başlarım düşüncesi” oluştuğuna vurgu yapan Fakılı, “Yılbaşı gecesi ağır yemeklerden oluşan bir menü yerine hafif yiyecekler ile oluşturulmuş bir menü tercih edersek, ertesi gün yaşayacağımız sıkıntıları hafifletmiş oluruz” uyarısını yaptı.

Yılbaşı beslenmesi

Yılbaşı akşamı hazırlanan sofralarda aşırı yağlı yemekler ve kızartmalar yerine zeytinyağlıları ve salataları tercih etmek gerektiğine dikkat çeken Fakılı, ana yemek olarak fırında veya ızgarada pişmiş etlerin hazırlanabileceğinin altını çizdi. Yılbaşı akşamı denilince akla ilk olarak hindi geldiğini kaydeden Fakılı, hindi etinin özelliklerini şöyle özetledi:

"Hindi eti yüksek protein içeriği, düşük yağ ve kolesterol oranı ile yeni yıl akşamının gözdesi olmaya adaydır, mineral deposudur. İçeriğinde bulunan çinko ile bağışıklık sistemini güçlendiren hindieti aynı zamanda yaraların çabuk iyileşmesine de katkı sağlar. Hindi eti demir, fosfor, magnezyum, B grubu vitaminleri ve özellikle triptofandan oldukça zengindir. Triptofan mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretimi için kullanılan önemli bir amino asittir. Beslenmenizde çeşitlilik oluşturmak ve bu faydalı özellikleri için yeni yıl akşamı dışında da sofranızda hindiye yer açın."

Yılbaşı akşamının vazgeçilmezlerinden birinin de kuru yemişler olduğunu hatırlatan Fakılı, “Kuruyemişler, içerdikleri bitkisel steroller sayesinde kötü huylu kolesterolü düşürürken, posa içerikleri nedeniyle kabızlığın engellenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Kuru yemişlerin her birini sağlık hazinesi olarak adlandırmak yanlış olmasa gerek. Dikkat etmemiz gereken nokta bedenimize fayda sağlayalım derken miktarı abartıp yağlanmamak. Bu özel akşamı kilo almadan atmak için kuru yemişleri avuç avuç değil, kararında tüketin” ifadelerini kullandı.

Yılbaşında tatlısız olmaz diyenler için de önerilerde bulunan Fakılı, “Tatlısız olmaz diyenlerdenseniz yemeğin hemen üzerine değil, birkaç saat sonra ara öğün gibi, bir porsiyonu geçmeyecek şekilde yemeyi tercih edin. Aşırı kremalı ve şerbetli tatlılar yerine meyveli tatlılara, sütlü tatlılara ve meyveye ağırlık verin” diye konuştu.